T.C. BAFRA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/2 Esas

Davacı Murat Pektaş tarafından dava konusu Samsun İli, Bafra İlçesi, Altınova Mahallesi 103 ada 4 parsel sayılı taşınmazın adına tapuya tescili için Bafra Hazinesi aleyhine dava açıldığından, söz konusu taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2025/2 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 04.05.2026