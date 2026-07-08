T.C.BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2019/51 Esas

KARAR NO : 2019/571

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/09/2019 tarihli kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/1 maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS ve 100 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan sanık Yousef ve Hatice oğlu, 08/10/1975 d.lu, MISIR uyruklu, MOHAMED ELSAYED ABDELFATTAH YOUSSEF hakkında karar verilmiş olup sanığın adresine kararın tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.06.07.2026