T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2025/12 Esas

KARAR NO : 2025/192

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/04/2025 tarihli kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/5 maddesi gereğince 5 YIL HAPİS ve 1.000.000 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan sanık Samveli ve Karine oğlu 08/11/1978 d.lu, Ermenistan uyruklu,TIGRAN GHEVONDYAN hakkında kararverilmiş olup sanığın adresinekararın tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile iki hafta içinde yasal yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.26.05.2025