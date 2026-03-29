T.C.BAKIRKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/218

DAVACI :ŞAHİN KILIÇ

DAVALILAR : 1- MURAT ŞENOL, 2- MUSA ŞENOL, 3- MÜNEVVER ŞENOL,

4- VEYSEL ŞENOL

Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine açılan İtirazın İptali davasında verilen ara karar gereğince yargılama sırasında adresi tespit edilemeyen davalılar Murat Şenol, Musa Şenol, Münevver Şenol, Veysel Şenol adına bilirkişi raporunun ilanen duyurulmasına karar verilmiş olup davalılara ''Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.'' hususu meşruhatlı davetiye yerine geçmek üzere ilanen duyurulur.27/03/2026