T.C. BAKIRKÖY 1. ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAKIRKÖY 1. ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2025/298

KARAR NO : 2026/67

SSÇ ALAN BRİMO hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/02/2026 tarihli ilamı ile ;

5237 SY.TCK'nun 188/3, 188/4, 31/3, 62/1, 52/2, 52/4, 63,Maddeleri gereğince NETİCETEN 8 YIL 4 AY HAPİS VE 1000 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA dair karar SSÇ'nin yokluğunda karar verilmiştir.

Mahkememizce verilen karar ve SSÇ Müd. Av. Şeyhmus Arslan'ın " Mahkeme kararının bozulmasına, müvekkilinin atılı suçun unsurları oluşmadığından beraatine karar verilmesi Yargıtay Dairesi aksi kanaatte ise müvekkili lehine olan tüm yasal hükümlerin uygulanmasına karar verilmesi" talebine ilişkin temyiz dilekçesi tüm aramalara rağmen tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden SSÇ'ye tebliğ edilememiş olmakla ;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özeti ile temyiz dilekçesi özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri gereğince Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede ilanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına bu tarihten itibaren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 273. maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibarenyasal iki haftalık süre içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak bir beyanla müracaatın tutanağa bağlanması ve tutanağın Hakime onaylatılması sureti ile CMK 272 ve 273 . Md. Gereğince temyiz isteminde bulunulabileceği, ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur.17.06.2026