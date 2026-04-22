T.C. BAKIRKÖY 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/132 ESAS

DAVACI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DAVALI : İBRAHİM KAYA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; İstanbul ili, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mah. 1047 parsel sayılı 42,88. M2'lik, İbrahim Kaya adına kayıtlı taşınmazda, Kamulaştırmayı yapacak olan idare Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olmakla; 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği Tebligat Kanunu 10/2 Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.02/09/2025