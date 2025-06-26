T.C.BAKIRKÖY 11. İCRA DAİRESİ TAŞINIR SATIŞI

Örnek No:54*

T.C.BAKIRKÖY11. İCRA DAİRESİ

2023/300 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/300 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.150.000,00 1 Taşıt 34HCC101 Plakalı , 2023 Model , RENAULT Marka , H5HE490D497354 Motor No'lu , VF1RFB00271086643 Şasi ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 10:29 - Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 10:29

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 10:29 - Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 10:29

24/06/2025 (İİK m.114/4)