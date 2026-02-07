T.C. BAKIRKÖY 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Yayınlanma 7.02.2026 00:01:00
ESAS NO: 2025/13 Tereke
Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Resmi Defter Tutulması İstemli) davasının yapılan yargılamasında;
Ali ve Behice evladı 01/06/1948 doğumlu, T.C. 48340300282 kimlik numaralı ve 15/12/2018 tarihinde vefat eden Miras bırakan Meral Adalı'nın miras bırakanın alacaklıları ile borçluları olan kişilerin Meral Adalı'dan alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Bakırköy 12. Sulh Hukuk Mahkemesi 2025/13 TEREKE sayılı dosyasına TMK 621. Maddesi uyarınca bildirmeleri 2. Kez ilanen duyurulur.
