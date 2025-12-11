T.C. BAKIRKÖY 12. TÜKETİCİ MAHKEMESİ
T.C. BAKIRKÖY 12. TÜKETİCİ MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2021/85 Esas
KARAR NO : 2025/440 Karar
Davacı GÜLENDAM KARAKAVAK tarafından Davalı MOHAMED SALEH HUSAIN AMER aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 'HÜKÜM :1-Asıl ve birleşen davanın feragat nedeniyle REDDİNE,
Dair tarafların yokluğunda, HMK'nun 341-345. maddeleri gereğince ilamın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere karar verildi.' şeklinde karar verilmiş olup, kararımız taraflara ilanen tebliğ olunur.
