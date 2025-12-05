T.C. BAKIRKÖY 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAKIRKÖY 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : E.56908714-2024/473-Ceza Dava Dosyası

Mahkememiz dosyasında sanık sıfatıyla yer alan MURAT MUMCU, FEHMİ ve İSMİNUR oğlu, 19/08/1991 Malatya doğumlu (TC Kimlik No:32750027938) hakkında yapılan yargılama sonucunda 01/07/2025tarih, 2024/473 Esas ve 2025/414 Karar sayılı ilamla;

"Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 6763 sayılı yasa ile değişik TCK 158/1-f ve son cümle maddesi uyarınca 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası, 7.500,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına" dair sanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın adres bilgisi bulunmadığından tebligat işlemleri yapılamamış, sanığın başkaca bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi tespit edilemediğinden tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İşbu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 04.11.2025