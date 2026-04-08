T.C. BAKIRKÖY 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .16577969-2025/110-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 12/02/2026 tarih, 2025/110 esas, 2026/131 Karar sayılı ilamı ile Hayrettin ve Gülerman oğlu, 21/09/1985 Silivri Doğumlu Umut Tokmak hakkında Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından 359/2 maddesi uyarınca Düşme ve 359/a.2 maddesi uyarınca 7 Ay 15 Gün Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Verilen bu hüküm sanığın yokluğunda verilmiştir. Sanık hakkında verilen düşme kararına karşı Katılan vekili tarafından İstinaf Başvuru talebinde bulunulmuştur. Sanığın bilinen yurt içi adreslerine tebliğ yapılamamış olup bilinen yurt dışı adresi bulunmamaktadır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içerisindeyasal yollara başvurulmadığı takdirde usulü işlemlerin uygulanacağı ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 06.04.2026