T.C.BAKIRKÖY 14. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/343 Esas

DAVALI :AHIN ALPKAYA - 24/01/1988 dogumlu, Shukrı ve Jıhan kızı, 14148096092 T.C Kimlik nolu

Davacı , MEHMET ALPKAYA ileDavalı , AHIN ALPKAYA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı Ahın Alpkaya'nın herhangi bir adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, adres araştırmasında da adı geçenin adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 S.K. 127,129,194,195 ve 324 md. Mahkememizin 17/07/2025 günü saat 09:50'de yapılacak olan ön inceleme duruşmasına sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız, başka yerden getirtilecek belgelerin getirebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği hususu davalı AHIN ALPKAYA'ya İLANEN tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır. 17/04/2025