T.C. BAKIRKÖY 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2025/389 Esas İLAN METNİ

İstanbul ili, Zeytinburnu İlçesi, Yeşiltepe mahallesi/köyü, Cilt no:12, Hane no:692, Aile sıra no:1, Birey sıra no:1'de nüfusa kayıtlı Şakir ve Naciye'den olma 01/07/1931 doğumlu 49408272084 T.C. kimlik numaralı OSMAN ÇİÇEK' den en son 1992 yılında haber alındığı, bu tarihten itibaren haber alınamadığından bahisle gaiplik davası açılmış olmakla; TMK'nun 33/2 maddesi uyarınca gaipliği talep edilen OSMAN ÇİÇEK'in hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bakırköy 14. Sulh Hukuk Mahkemesi 2025/389 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ilanen duyurulur. 05.12.2025