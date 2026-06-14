T.C. BAKIRKÖY 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BAKIRKÖY 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

RESMİ TASFİYEDE

ALACAKLI VE BORÇLULARI DAVET İLANI

DOSYA NO : 2024/4 Tereke

MURİS : Faik ÇATALBAŞ (T.C: 62077408318)

Bayburt İli, Merkez İlçesi, Çayıryolu Mahallesi, 55 Cilt , 129 hanede nüfusa kayıtlı, İbrahim ve Refika' dan olma, 01.11.1949 Bayburt Doğumlu son ikamet adresi Kocasinan Merkez Mah. Ordu Cad. No:11-13B D:10 Bahçelievler/ İstanbul olan, 14.10.2020 tarihinde vefat eden Faik ÇATALBAŞ'ın (T.C:62077408318) terekesinin; İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2021/90 E. 2022/98 K. 10.02.2022 T. Sayılı ilamı ile; ''Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/900 E. 2020/ 1055 K. 24.11.2020 T. Sayılı ilamı ile davalı Kürşat Çatalbaş'ın muris Faik Çatalbaş'ın mirasının reddine ilişkin kararın iptaline, muris Faik Çatalbaş'ın terekesinden davalıya düşecek olan miras hissesinin TMK m. 617/2 maddesi uyarınca resmen tasfiyesine'' karar verilmesine müteakip murisin terekesinin TMK 617 yollaması ile TMK 632 vd. Hükümleri uyarınca resmi tasfiyesinin gerçekleştirilecek olması ve dosyanın Sayın Mahkememizin yukarıda tereke numarası verilen dosyasına tevzi edilmesiyle 14.06.2022 tarihinde tensiben verilen ara kararların 12 numaralı bendi uyarınca tereke tasfiye memuru olarak Av. Utku Keleşoğlu'nun atanmasına karar verilmiş olmakla;

1. Muris Faik ÇATALBAŞ'tan alacaklı olanların TMK m.621 ve 634 hükümleri uyarınca1 ay içerisinde alacakları ile işbu alacaklara dayanak delillerinin ( sözleşme, fatura,temlikname, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet..vs) asıl veya onaylıörneklerini Mahkememiz dosyasına tevdi etmeleri,

2. Muristen borçlu olanların aynı süre içerisinde borçlarını bildirmeleri, aksi halin TMK m.620 uyarınca tazminat yükümlülüğünü doğurabileceği,

3. TMK m. 632 vd. Hükümleri uyarınca tebliğ ve ilan olunur.