T.C. BAKIRKÖY 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

T.C. BAKIRKÖY 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/598 Esas Konu: İlanen Tebliğ

Davacılar Ayça GÜLSEVER, Cemal YILDIRIM, Deniz GÜRLEYÜK APAYDIN, Elif GÜLSEVER, Filiz GÜRLEYÜK, Hüsnüye GÜLKANAT, Nevim YILDIRIM, Nimet GÜLKANAT, Songül PAMUK, Şehriban GENCELDİ ile Davalılar Ali ŞENCAN, Ali FIRAT GÜLSEVER, Engin GÜLSEVER, İsmet GÜLKANAT, Mahmut GÜLKANAT, Makbule KONUK, Mehmet GÜLKANAT, Murat ERZİNCANLI, Muzaffer GÜLKANAT, Neriman GÜLSEVER, Nihat ERZİNCANLI, Özenç ŞENCAN, Özge GÜLSEVER, Sadet ERZİNCANLI, Sevgi ERZİNCANLI SOLTER, Ümit ŞENCAN, Yeliz GÜRLEYÜK YILDIRIM arasında İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Yenibosna mahallesi, Kuleli mevkii, 2917 parsel nolu, 30-2900 ciltte kayıtlı olduğu bildirilen taşınmaza ilişkin olarak, Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle aşağıda isim ve soy isimleri bildirilen davalıların mernis adreslerinin bulunmadığı ve yapılan tüm adres araştırmalarından ve tebliğ sürecinden de bir netice alınamadığı anlaşıldığından, dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davalılardan İsmet GÜLKANAT (Mahmut ve Sercan oğlu, 1969 doğumlu, 46579810***) ve Mehmet GÜLKANAT'ın(Mahmut ve Sercan oğlu, 1962 doğumlu, 46588810***), duruşmanın bırakıldığı 14/09/2026 günü 10.00'da Bakırköy 15. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin duruşma salonunda hazır bulunması ya da kendisini bir vekille temsil ettirmesi, belirlenen gün ve saate hazır bulunmadıkları ya da kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde davaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 03.02.2026