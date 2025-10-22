T.C. BAKIRKÖY 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BAKIRKÖY 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/294 Esas

4721 sayılı TMK'nın 33. maddesi gereğince gaipliğine karar verilmesi istenen HİLMİ ve ŞAHİNE SEVİM'den olma06/05/1979 doğumlu 31805113664 T.C kimlik numaralı SONGÜL SAFİNAZ KOŞAR isimli kişinin kendisinden haber alınamadığı bildirilmekte olup; bu kişi hakkında bilgisi bulunan kişilerin yapılacak ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememiz dosyasına bilgi vermeleri, adı geçen kişinin ilan süresi dolmadan ortaya çıkması veya kendisinden haber alınması veya öldüğü tarihin tespit edilmesi halinde gaiplik talebinin konusuz kalacağı, ilandan sonuç alınamaması halinde ise belirtilen süre sonunda ilgili kişinin gaipliğine karar verileceği ve ölüme bağlı hakların aynen gaibin ölümü ispatlanmış gibi sonuç doğuracağı hususu ilan olunur. 02.07.2025