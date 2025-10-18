T.C. BAKIRKÖY 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. BAKIRKÖY 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: E.95613148-2017/110-Ceza Dava Dosyası
Konu: İlanen Tebligat
İLAN
Çevreyi Kasten Kirletmek suçundan Mahkememizin 2017/110 Esas 2025/490 Karar sayılı ilamı ile hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilen Naser ve Yousefıeh oğlu 20/03/1961 Latakıa doğumlu Aamer KHADDAMtüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 16.10.2025
#ilangovtr BASIN NO: ILN02314811