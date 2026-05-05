T.C. BAKIRKÖY 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BAKIRKÖY 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/16 Esas 2025/630 Karar

DAVALI: AHMET ZİYA ERYİĞİT - T.C.Kimlik NO: 49564176462

Davacılar Behçet Ziya EYÜBOĞLU, Lütfü EYÜBOĞLU, vs. Vekilleri tarafından aleyhinize açılan KMK. Bahçelievler ilçesi, Osmaniye Mah. 73/3 pafta 1087 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın (Arsa Paylarının Düzeltilmesi) davasının yapılan yargılaması sonunda;

1- Davanın REDDİNE,

2-) Harçlar Kanunu uyarınca alınması gerekli 615,40 TL harcın peşin olarak alınan 29,20 TL harçtan mahsubu ile bakiye 586,20 TL eksik harcın davacıdan alınarak hazine gelir kaydına,

3-) Yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 345. maddesi gereğince gerekçeli kararın taraflara tebliğden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize sunulacak veya gönderilecek dilekçe ile Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF YOLU açık olmak üzere davacılar vekilinin e-duruşma ile yüzüne karşı, davalı vekilinin yüzüne karşı yapılan yargılama sonucu karar verilmiştir

Mahkememiz Kararını ve davacılar vekilinin İstinaf dilekçesini bildirilen tüm adreslerinize tebliğe gönderilmiş, ancak mernis adresinizin kentsel dönüşüm sebebiyle boş olup yerleşim özeliğini yitirdiği, Mahkememize başkaca bir adres bildirmediğiniz, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, 04/07/2025 tarihli Gerekçeli Kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar gereği iş bu ilanın Gazetede yayımlandığı son günden itibaren yedi (7) gün sonra tebliğ yapılmış sayıldığından (T.K.nun 31 Madde), tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta yasal süre içerisinde İstinaf Yasa Yoluna başvurabileceğiniz hususu, gerekçeli kararın ve istinaf dilekçesinin tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.