T.C. BAKIRKÖY 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/451 Esas

DAVALI : HENEDİ HAMUŞ Havalanı Mahallesi, Gezgin Sokak, No:4 Daire :9 Esenler/ İSTANBUL

Aleyhinize açılan Velayet (Velayetin Düzenlenmesi (TMK M.182)) davasının yapılan yargılamasında;

Ön inceleme duruşma gününün 14/10/2026 günü saat 09:40'ta yapılmasına karar verilmiş olup, HMK nun 139. maddesi hükümleri uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve ve HMK nun 150. maddesi hükümleri uyarınca duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri taktirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği hususlarının ihtarına, ilanın yayınlanması ile ihtarın yapılmış sayılmasına, ön inceleme davet tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 01/06/2026