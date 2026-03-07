T.C. BAKIRKÖY 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1398 Esas

DAVALILAR : ABDULLAH BAYRAM

AHMED HABBOUCH

ALDULSALAM SAWAN

ALHUSSEIN AYAD SALIM BEN-SALIM

ALSAEED MOHAMMED ABDULSALAM BAKEER

AYFER VURGUN

BOUOUDEN SLİMANE

CİHAN YILMAZ

EMAD AMAR A TATA

FARUK FİDAN Liseler Mah. Arif Nihat Asya Sok. No:24 Ünye/ ORDU

FOUAD ABDULRAHMAN A ALMOHAİSEN

GÜL ATEŞALP

HACI KARAKOÇ

HAMZA GÜLÜMSER

HASSAN AHMED SAYED AHMED

HİBA FANSA

İMGE İLDAN

JABER HUSSAMİ

KHALED AHMED MOHAMMED BAYOUMI

KHALİL İBRAHİM KHALIL

LAITH MOHAMED OMAR HAMZELLOH

MAİOSUN ALJOUDİ

MAKBULE BATGI

MEHMET AKİF TEMEL

MEHMET DURSUN OKUTUCU

MELTEM BARIŞ

MOHAMAD KHATTAB

MOHAMED OUAD AL YAFİ

MOHAMMAD ABDULRAHMAN S AL ALWOHAİBİ

MOHAMMED ABDULBASET MAHYOUB AL-DUBAI

MOHAMMED BASİL SHAHEEN

MUHAMMET MUSTAFA FEYZULLAH

MUHAMMET SAMET YAŞAR

MUSTAFA DEMİREL

MÜRSEL ÇELİK

MYUZHGEL BASRIEVA HYUSEIN

NECDET ÇAĞPAR

NURAN ABDULQADER

ORHAN YILMAZ

SARMAD MUBASHER MOHAMMID MOHAMMID

SERAY DENİZ

SÜLBİYE KARTOĞLU

TARFA MOHAMMED M ALMHEAD

ÜMRAN İSKENDER

YASEMİN KEKLİK

YOUSUF H A M ABDULLAH

Davacı Tülin Mazlumoğlu Kestane tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adınıza tebligat yapılamadığından bilirkişi raporları ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Aşağıda özeti yapılan raporlara karşı 2 haftalık süre içerisinde beyanda bulunabileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur.

BİLİRKİŞİ RAPORLARI ÖZET: Dava konusu bağımsız bölümün davacıya satımı konusunda taraflar arasında satış sözleşmesi düzenlenmiş olması, alıcının satış bedelinin tamamını davacıya ödemiş olması, satıcı tarafından taşınmazın tamamlanarak alıcıya teslim edilmiş olması ve ana taşınmazda kat irtifakı tesis edilmiş olması hallerine göre, taşınmazın tapusunun davacı adına tescili bakımından 01/09/2013 tarihi itibariyle gerekli koşulların sağlanmış olduğu,Taşınmazın tapusunun davacı adına tesis edilmesine ilişkin koşulların oluştuğu 01/09/2013 tarihinden 4 yıl 11 ay 29 gün sonra ilk haciz şerhinin tesis edildiği. Dosyada, haciz alacaklarının doğum tarihinin 01/09/2013 tarihinden daha önce olduğunu gösteren herhangi bir belge ve bilgiye rastlanmadığından, taşınmaz üzerindeki haciz alacaklarından davacının bir sorumluluğunun bulunmayacağı, Yapılan bu tespitlere göre, davacının tapu istemine ilişkin alacağının, haciz tarihlerinden önce doğmuş olduğunun, söylenebileceği,'' şeklinde görüş bildirmişlerdir.