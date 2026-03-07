T.C. BAKIRKÖY 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ
ESAS NO : 2018/1398 Esas
DAVALILAR : ABDULLAH BAYRAM
AHMED HABBOUCH
ALDULSALAM SAWAN
ALHUSSEIN AYAD SALIM BEN-SALIM
ALSAEED MOHAMMED ABDULSALAM BAKEER
AYFER VURGUN
BOUOUDEN SLİMANE
CİHAN YILMAZ
EMAD AMAR A TATA
FARUK FİDAN Liseler Mah. Arif Nihat Asya Sok. No:24 Ünye/ ORDU
FOUAD ABDULRAHMAN A ALMOHAİSEN
GÜL ATEŞALP
HACI KARAKOÇ
HAMZA GÜLÜMSER
HASSAN AHMED SAYED AHMED
HİBA FANSA
İMGE İLDAN
JABER HUSSAMİ
KHALED AHMED MOHAMMED BAYOUMI
KHALİL İBRAHİM KHALIL
LAITH MOHAMED OMAR HAMZELLOH
MAİOSUN ALJOUDİ
MAKBULE BATGI
MEHMET AKİF TEMEL
MEHMET DURSUN OKUTUCU
MELTEM BARIŞ
MOHAMAD KHATTAB
MOHAMED OUAD AL YAFİ
MOHAMMAD ABDULRAHMAN S AL ALWOHAİBİ
MOHAMMED ABDULBASET MAHYOUB AL-DUBAI
MOHAMMED BASİL SHAHEEN
MUHAMMET MUSTAFA FEYZULLAH
MUHAMMET SAMET YAŞAR
MUSTAFA DEMİREL
MÜRSEL ÇELİK
MYUZHGEL BASRIEVA HYUSEIN
NECDET ÇAĞPAR
NURAN ABDULQADER
ORHAN YILMAZ
SARMAD MUBASHER MOHAMMID MOHAMMID
SERAY DENİZ
SÜLBİYE KARTOĞLU
TARFA MOHAMMED M ALMHEAD
ÜMRAN İSKENDER
YASEMİN KEKLİK
YOUSUF H A M ABDULLAH
Davacı Tülin Mazlumoğlu Kestane tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adınıza tebligat yapılamadığından bilirkişi raporları ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Aşağıda özeti yapılan raporlara karşı 2 haftalık süre içerisinde beyanda bulunabileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur.
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ÖZET: Dava konusu bağımsız bölümün davacıya satımı konusunda taraflar arasında satış sözleşmesi düzenlenmiş olması, alıcının satış bedelinin tamamını davacıya ödemiş olması, satıcı tarafından taşınmazın tamamlanarak alıcıya teslim edilmiş olması ve ana taşınmazda kat irtifakı tesis edilmiş olması hallerine göre, taşınmazın tapusunun davacı adına tescili bakımından 01/09/2013 tarihi itibariyle gerekli koşulların sağlanmış olduğu,Taşınmazın tapusunun davacı adına tesis edilmesine ilişkin koşulların oluştuğu 01/09/2013 tarihinden 4 yıl 11 ay 29 gün sonra ilk haciz şerhinin tesis edildiği. Dosyada, haciz alacaklarının doğum tarihinin 01/09/2013 tarihinden daha önce olduğunu gösteren herhangi bir belge ve bilgiye rastlanmadığından, taşınmaz üzerindeki haciz alacaklarından davacının bir sorumluluğunun bulunmayacağı, Yapılan bu tespitlere göre, davacının tapu istemine ilişkin alacağının, haciz tarihlerinden önce doğmuş olduğunun, söylenebileceği,'' şeklinde görüş bildirmişlerdir.