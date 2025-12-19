T.C. BAKIRKÖY 20. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2025/178

KARAR NO : 2025/357

Yukarıda esas ve karar numarası yazılı Davacısı Fatih YILMAZ olan tazminat talepli dosyamızda Mahkememizin 30/10/2025 tarih, 2025/178 Esas, 2025/357 Karar sayılı ilamı ile davacı Fatih YILMAZ'ın tazminat talebinin davanın şartları oluşmadığından REDDİNE karar verilmiş olup Süleyman ve Melek oğlu, 11/08/1987 Çerkeş doğumlu davacı FATİH YILMAZ'ın tebliğe elverişli adresi tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN TİRAJI 50.000 ÜSTÜ OLAN BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, İKİ HAFTA SÜRE içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 16.12.2025