T.C. BAKIRKÖY 20. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

DOSYA NO : 2024/429

KARAR NO : 2026/226

Yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyamızda Sanık TETIANA MYZNIKOVA hakkında yapılan yargılama neticesinde mahkememizin 15.05.2026 tarihli ilamı ile Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş olup Mıkhaylo ve Nadiya kızı, 10.06.1981 Ukrayna doğrumlu sanık TETIANA MYZNIKOVA' nın tebliğe elverişli adresi tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN TİRAJI 50.000 ÜSTÜ OLAN BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, İKİ HAFTA SÜRE içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 08.10.2026