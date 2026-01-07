T.C. BAKIRKÖY 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BAKIRKÖY 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2024/362

Karar No: 2025/607

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Yaşar ve Habibe oğlu 17/10/1997 Bağcılar doğumlu, sanık MEHMET YILDIRIM

Hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, 25/11/2025 tarih 2024/362 Esas, 2025/607Karar sayılı ilamı ile TCK' nun 191/1 maddesi uyarınca verilen 1 YIL 8 AY hapis cezası ile cezalandırılmasına dair sanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın bilinen adresine tebligat çıkarılmış ancak sanığa ulaşılamadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE VE YEREL İNTERNET SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 05/01/2026