T.C. BAKIRKÖY 3. ÇOCUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

T.C. BAKIRKÖY 3. ÇOCUK MAHKEMESİ'NDEN

Esas: 2025/206

Karar: 2026/83

Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan SSÇler İSMAİL BALIK ve YUSUF TUNÇ hakkında Mahkememiz 27/01/2026 tarih, 2025/206 esas, 2026/83 karar sayılı kararı ile 3.740 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. SSÇ YUSUF TUNÇ'un kayıtlı bir adresinin bulunmaması nedeni iletebliğ edilememiştir.

1-İşbu ilanın 7201 sayılı Tebliğat Kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İKİ HAFTA içerisinde yasa yoluna başvurulmadığı taktirde istinaf hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 17/02/2026