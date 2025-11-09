T.C. BAKIRKÖY 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/320 Esas

DAVALI:HOSSEIN HEIDARIZAREI - 3CD000306 Pasaport Numaralı, Yenibosna Mah., Değirmenbahçe Cad., No:17, İstwes C2A Blok, Kat: 9, D:42 Bahçelievler İstanbul

Davacı MUHAMMED İSMAİLOĞLU tarafından davalı HOSSEIN HEIDARIZAREI aleyhine 26/06/2025 tarihinde İİK. 269 Maddesine dayalı olarak Kiralananın Tahliyesi davası açılmış olup, yapılan tüm tebligat işlemlerine rağmen davalıya usulüne uygun olarak tebliğ işlemi yapılamadığından, mahkememiz 23/10/2025 tarihli duruşmasında dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olduğu anlaşılmakla, bu ilanın tebliğinden itibaren davalının HMK 27., 317, 317/2, 317/4, 318 ve 319 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini 2 haftalık süre içerisinde mahkememize ibraz etmesi gerektiğinden iş bu ilanın dava dilekçesi ve tensip zaptının davalı HOSSEIN HEIDARIZAREI'ye tebliği yerine geçmek üzere;

"Davacı dava dilekçesinde özetle: Yenibosna Mah.Değirmenbahçe Cad.No 17,İstwes C2A Blok,9 Kat, D:42 Bahçelievler/İSTANBUL adresindeki taşınmazın kiralanması amacıyla 10.01.2024 kira başlangıcı olan bir kira sözleşmesi akdedildiğini, kira borcunun ödenmemesi sebebiyle borçlu HOSSEIN HEIDARIZAREI aleyhine Bakırköy 7. İcra Müdürlüğü 2025/6288 E. dosyası dosyasıyla icra takibi başlatıldığını, ödeme emrinin borçlunun adresine 06/05/2025 tarihinde tebliğ edildiğini, borçlu tarafından 7 gün içinde takibe itiraz edilmediği gibi 30 günlük yasal sürede icra dosyasına borç da ödenmediğini, tüm bu nedenlerle borçlunun taşınmazdan tahliyesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini mahkememizden talep etmiştir.

Mahkememiz 2025/320 Esas, 01/07/2025 tarihli tensip zaptı:

1-H.M.K.'nın 119. maddesi gereği dava dilekçesinde bulunması zorunlu olan unsurları içerdiğinden DAVA DİLEKÇESİNİN KABULÜNE,

2-Davacı vekilinin usulüne uygun vekaletnamesine dayanarak davacı vekilinin yargılamaya kabulüne,

3-Davanın niteliği gereği H.M.K.'nın 316-322 maddesi gereği basit yargılama usulüne tabi olduğunun tespitine,

4-H.M.K.'nın 120. maddesi gereğince tarifeye göre belirlenen gider avansının ödendiğinin TESBİTİNE,

5-Dava dilekçesinin ve duruşma gününü H.M.K.'nın 27. ve 317. maddesi uyarınca, davalı tarafa tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına, davalıya çıkan tebligat evrakına dava dilekçesi ve tensip zaptının eklenmesine, tebligat zarfı üzerine H.M.K.'ıun 317/2. maddesi gereği, dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde H.M.K. 129. maddesindeki unsurları içerir formatta dilekçe (veya H.M.K.'nın 317/4. maddesi uyarınca yönetmelikte belirlenen form kullanılarak) ile davaya cevaplarını, usulü itirazlarını ve delillerini davacı sayısı kadar suretleri ile davanın açılmış olduğu mahkemeye ibraz edebileceği, davalının 319. Maddesi uyarınca iki haftalık kesin sürede cevap ve usulü itirazlarını ibraz etmezse, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve cevap dilekçesi verilir de ilk itirazlarını bildirmezse ilk itirazından vazgeçmiş sayılacağının, ayrıca H.M.K.'nın 318. maddesine göre cevap dilekçesinde gösterilen ve davalının elinde bulunan belgelerin asılları ile birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerini veya sadece örneklerinin mahkemeye verilmesi, ve başka yerden getirilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın yapılması ve ön inceleme sırasında bildirilen deliller ile ilgili eksikliğin tamamlanabileceği, aksi halde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağına ilişkin ihtarın SERHİNE,

6- H.M.K.'nın 318. maddesi uyarınca, tarafların dilekçeleri ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirme, ellerinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerden getirilecek belge ve dosyalar için bunların bulunabilmesini sağlayan bilgileri de dilekçelerine eklemeleri gerektiğine, aksi takdirde söz konusu delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları ve mevcut delil durumuna göre inceleme yapılıp karar verileceğine, ayrıca tarafların H.M.K. 317/3 maddesi gereğince, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi vermeyecekleri hususunun tensip zaptı ile birlikte İHTARINA,

7-Tarafların H.M.K. 139 ( 1 ) ç fıkrası gereğince davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususunun İHTARINA,"

Duruşmanın 18/12/2025 günü saat 11:30'a bırakılmasına karar verilerek İLANEN TEBLİĞ olunur.