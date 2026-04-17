T.C.BAKIRKÖY 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.BAKIRKÖY 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYANO : 2024/411 ESAS

KARAR NO : 2026/177

Herkesin Girebileceği Bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan Mahkememizinyukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/02/2026 tarihli ilamı ileTCK.142/2-h,62 maddeleri uyarınca 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ile cezalandırılan Aknazar ve Nayıtgul oğlu1994 doğumlu BABAMYRAT AKNAZAROV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligatkanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iki hafta içinde yasalyola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.15.04.2026