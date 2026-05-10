T.C. BAKIRKÖY 4. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/65 Esas

DAVALILAR : TUVEYNİ EL FEYYAD EL HUSEYİN ile ŞEYMA EL DENDEL

Davacılar İsmail Dur ve Habibe Dur tarafından aleyhinize açılan Evlat Edinme davasının yapılan yargılamasında;

Davalılar Tuveyni El Feyyad El Huseyin ile Şeyma El Dendel'ın adres araştırmaları neticesiz kalması nedeni ile Dava Dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili Bakırköy Nöbetçi Aile Mahkemesi'ne verdiği 05/03/2026 havale tarihli dava dilekçesi ile; dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerden; babanın çocuk Hakanı istemediği ve zarar verebileceğini beyan ettiği, doğum sonrası çocukla ilgilenilmemesi nedeniyle sağlık sorunları yaşandığı, ailenin ekonomik yetersizlik içinde bulunduğu, diğer çocuk Ahmetin deaynı gerekçelerle kuruma verildiği, anneye yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet uygulandığı, annenin bir süre kadın konukevinde kaldığı, ailenin düzensiz yaşam koşulları içerisinde olduğu ve Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığını bu nedenlerle koruma altına alınan Hakan El Dendel ve Ahmet El Dendel'in anne ve babanın rızasının aranmadan koruyucu aile olan çiftin küçükleri evlat edinmesi istemine ilişkin velayetlerinin müvekillerine tevdii edilmesini talep ve dava etmiştir.

HMK 121 atfıyla 129/2 ve 194.md. uy. tebliğden itibaren 2 hafta içinde elinizde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte davacı sayısından 1 fazla düzenlenmiş örneklerinin dilekçeye eklenerek mahkemeye verilmesi,başka yerlerden getirilecek belgeler içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer alması, tanık dahil tüm delillerinizi ibraz etmeniz ve delillerin celbi için masraf yatırmanız gerektiği aksi halde delillere dayanmış sayılmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur. 06.05.2026