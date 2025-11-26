T.C. BAKIRKÖY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. BAKIRKÖY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı : 2024/1141 Esas
Konu : Gaiplik İlanı
HALİME SAKLAVICI'nın mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HÜSEYİN SAKLAVICI gaipliği hakkında bilgisi olanların 3 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 12.11.2025
GAİP TC KİMLİK NO : 14801999494
ADI SOYADI : HÜSEYİN SAKLAVICI
BABA ADI : ABDULLAH
ANA ADI : HALİME
DOĞUM TARİHİ : 12/11/1993
DOĞUM YERİ : KOZLUK
#ilangovtr BASIN NO: ILN02343152