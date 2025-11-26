Cumhuriyet Gazetesi Logo
T.C. BAKIRKÖY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 26.11.2025 00:01:00

T.C. BAKIRKÖY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/1141 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

HALİME SAKLAVICI'nın mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HÜSEYİN SAKLAVICI gaipliği hakkında bilgisi olanların 3 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 12.11.2025

GAİP TC KİMLİK NO : 14801999494

ADI SOYADI : HÜSEYİN SAKLAVICI

BABA ADI : ABDULLAH

ANA ADI : HALİME

DOĞUM TARİHİ : 12/11/1993

DOĞUM YERİ : KOZLUK

#ilangovtr BASIN NO: ILN02343152