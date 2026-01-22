T.C. BAKIRKÖY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 22.01.2026 00:01:00
T.C. BAKIRKÖY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/572 Esas
13.01.2026 Davacı ARİFE NARİN'nin mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ÖZNUR NARİN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 13.01.2026
GAİP TC KİMLİK NO: 28316241108
ADI SOYADI: ÖZNUR NARİN
BABA ADI: ESAT
ANA ADI: ARİFE
DOĞUM TARİHİ: 14/09/1974
DOĞUM YERİ: NİKSAR
#ilangovtr BASIN NO: ILN02385511