Cumhuriyet Gazetesi Logo
T.C. BAKIRKÖY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 22.01.2026 00:01:00

T.C. BAKIRKÖY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/572 Esas

13.01.2026 Davacı ARİFE NARİN'nin mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ÖZNUR NARİN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 13.01.2026

GAİP TC KİMLİK NO: 28316241108

ADI SOYADI: ÖZNUR NARİN

BABA ADI: ESAT

ANA ADI: ARİFE

DOĞUM TARİHİ: 14/09/1974

DOĞUM YERİ: NİKSAR

#ilangovtr BASIN NO: ILN02385511