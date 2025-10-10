T.C. BAKIRKÖY 4. TÜKETİCİ MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO : 2023/245 Esas

DAVACI: DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş

DAVALI: MUZAFFER KAYA

Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 24/12/2025 günü saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Mahkememiz dosyası ile birleşen 2023/246 Esas sayılı dosyasına ait dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.