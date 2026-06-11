T.C. BAKIRKÖY 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2025/445 Esas

KARAR NO : 2026/166

Hakaret, Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/04/2026 tarihli ilamı ile 125/1, 106/1-1.cümle, 125/1, 106/1-1.cümle maddesi gereğince, 2240 TL ADLİ PARA, 7 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Kerim ve Lütfiye oğlu, 29/05/1982 doğ .luSEZGİN KURT tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08.06.2026