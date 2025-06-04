T.C. BAKIRKÖY 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2024/269

Karar No: 2025/279

Dolandırıcılık suçundan sanıkMUSTAFA ÇEVİK hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda TCK.'nın157/1 md. Uyarınca 1 YIL 3 AY HAPİS ve 24.000-TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına sanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ve Türkiye Genelinde yayın yapan bir internet sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere yayınlattırılması,

Son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 02/06/2025