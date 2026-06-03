T.C. BAKIRKÖY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2011/543 Esas

DAHİLİ DAVALI: ZEYNEP GÜNDOĞDU

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil, Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Bağcılar ilçesi, Kirazlı mevkiinde, 5 pafta,. 1373 parsel sayılı 32640 m2 miktarlı taşınmaz üzerinde inşaat yapımı için 03.04.1985 tarihinde kat karşılığı inşaat sözleşmesinin yapıldığını, yapılan sözeşme kapsamında müvekkillerinin gerekli hisse devirlerini sözleşmenin imzalanmasına müteakiben davalı şirkete devrettiklerini, yapılacak olan dairelerin %80 oranındaki kısmının yüklenici şirkete, %20 'lik kısmına tekabül eden kısmının ise malsahiplerine ait olacağını, inşaatların temel üstü ruhsatından sonra 24 ay, müvekelenin imzalanmasından itibaren en geç 4 yıl içerinde tamamlanacağının kararlaştırıldığını, ancak aradan 26 yıl geçmesine rağmen inşaatların tamamlanmadığını, bu sebeple taraflar arasında aktedilen 03.04.1985tarihli, Bağcılar ilçesi, Kirazlı mevkiinde, 5 pafta,. 1373 parsel sayılı taşınmaz üzerine yapılacak inşaatlara ilişkin kat karşılığı inşat sözleşmesinin davalı yüklenici şirketin edimini yerine getirmediği gerekçesi ile geriye yönelik feshine ilişkindir.

Mahkememizce Dahili Davalı Zeynep Gündoğdu'ya bilirkişi raporları ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkartılmış ancak tebliğ edilememiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yukarıda belirtilen ilan metninin Dahili Davalı Zeynep Gündoğdu'ya tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde beyanda bulunulması ve TK 31.maddesine göre son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılması ilan ve tebliğ olunur.

Duruşma Günü: 01/10/2026 günü saat: 10:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ayrıca 2 Hafta içinde bilirkişi raporlarına itiraz edilebileceğiniz, bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.