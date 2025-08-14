T.C. BAKIRKÖY 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: 2024/666 Esas Karar No: 2025/103 Karar

Sanık AMMAR EL BEKİR hakkında mahkememizce yapılan açık yargılama sonucunda;

HÜKÜM ÖZETİ:

Mahkememizin 27/02/2025 tarih, 2024/666 Esas 2025/103 Karar sayılı kararı ileYaser ve Rabab oğlu, 01/01/2002 İDLİP doğumlu, AMMAR EL BEKİR hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 204/1,62, 53/1.maddeleri gereğince 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, şartları oluşmakla Türk Ceza Kanunu'nun 231/5.maddesi gereğince sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verilmiştir.

Mahkememizce gerekçeli karanın sanığın bilinen tüm adreslerine yapılan tebliğ işlemi başarısız olmuş ve gerekçeli karar tebliğ işlemi gerçekleşmemiştir. Bu nedenle iş bu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28,29,30 ve 31.maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren sanığın CMK'nun 252.maddeleri gereğince 2 hafta içerisinde karara karşıİstanbul Bölge Adliye Mahkemesineistinafkanun yoluna başvurma hakkı mümkün olmak üzere, aksi taktirde kararımızın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.12/08/2025