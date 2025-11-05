T.C. BAKIRKÖY 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2024/275 Esas

Karar No: 2025/88 Karar

Sanık Sadık ÇEKİÇ hakkında mahkememizce yapılan açık yargılama sonucunda;

HÜKÜM ÖZETİ:

Mahkememizin 20/02/2025 tarih, 2024/275 Esas 2025/88 Karar sayılıkararı ileSadettin ve Keziban oğlu, 21/08/2000 Elazığ doğ.lu, Akıncılar Mah. Çeliktürk Cad. No:18 İç Kapı No: 6 Güngören/İSTANBUL adresinde mukim sanıkSadık ÇEKİÇ hakkında Hırsızlık suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 141/1, 62, 50/1-a, 52, 52/4.maddeleri gereğince neticeten 24.000,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına dair karar verilmiştir.

Mahkememizce gerekçeli karanın sanığın bilinen tüm adreslerine yapılan tebliğ işlemi başarısız olmuş ve gerekçeli karar tebliğ işlemi gerçekleşmemiştir. Bu nedenle iş bu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31.maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren 2 (iki) haftaiçindekarara karşıMahkememize veya en yakın nöbetçi Asliye CezaMahkemesine verilecek yazılı dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge AdliyeMahkemesi'ne İstinaf kanun yoluna başvurma hakkı mümkün olmak üzere, aksi taktirde kararımızın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.03.11.2025