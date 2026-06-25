T.C. BAKIRKÖY 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2025/86 Esas

KARAR NO : 2026/108 Karar

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/02/2026 tarihli kararı ile TCK. 142/2-b. Maddesigereğince4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilen Mecit ve Mihriban oğlu 13/02/1975 doğumlu NESİM SEVDA hakkında karar verilmiş olup sanığın adresine kararının tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren iki hafta sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile iki hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.