T.C. BAKIRKÖY 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2021/9 Esas

KARAR NO :2026/86

Kasten Yaralama ve Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/02/2026 tarihli ilamı ile sanık YASİN TUNCELhakkında;

"1)Müşteki sanık Murat SOLAK ve müşteki sanık Yasin TUNCEL hakkında her ne kadar Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma ve Kasten Yaralama suçlarını işledikleri iddia edilerek cezalandırılmaları istemiyle mahkememize kamu davası açılmış ise de atılı suçlar için kanunda öngörülen cezanın üst sınırı itibariyle kamu davasının 5237 sayılı TCK 66/1-e, 67/4 maddesi uyarınca 8 yıllık olağan zaman aşımına tabi olduğu, suç tarihinin iddianame kabul tarihinin 21/01/2016 tarihi olduğu anlaşılmış olup,bunedenle8 yıllık olağan zaman aşımı süresinin 21/01/2024 tarihi olduğu anlaşılmakla ceza davasınınCMK 223/8 maddeleri gereğince zamanaşımı sebebiyle her bir suç ve her bir sanık yönündenAYRI AYRI DÜŞMESİNE,

2-Adli emanetin 2016/470 sırasına kayıtlı emanet eşyanın TCK 54/1-4 md. uyarınca MÜSADERESİNE,

3-Verilen kararın niteliği gereği yargılama giderlerinin kamu üzerine bırakılmasına,

4-Sanık Yasin TUNCEL hakkındaki yakalama emrinin KALDIRILMASINA," şeklinde karar verilmiştir.

Dair verilen karar Duran ve Döndü oğlu, 24/08/1991 Zile doğumlu YASİN TUNCEL'in tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.