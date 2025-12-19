T.C. BAKIRKÖY 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAKIRKÖY 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : E.51697569-2020/275-Ceza Dava Dosyası

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundansanık Nwakgo ve Chukwuma oğlu 05/12/1976 Lagos doğumlu, 99513198656 Yabancı Kimlik numaralı sanık CHİNEDU EGWUONWU hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, mahkememizin 27/10/2025 tarih 2020/275 esas 2025/554 karar sayılı kararı ile, sanık CHİNEDU EGWUONWU''nun "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan TCK'nun 188/1 maddesi gereğince neticeten 16 yıl 8 ay hapis ve 33.320,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, mahkememiz kararı sanık CHİNEDU EGWUONWU'ya tebliğ edilememiş olup,

7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren 2 hafta içinde içinde Yargıtay nezdinde temyize kabil olmak üzere ilan masrafının sanıktantahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 12.12.2025