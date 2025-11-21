T.C. BAKIRKÖY 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BAKIRKÖY 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2023/249 Esas-Ceza Dava Dosyası

Resmi belgede sahtecilik suçundan sanık Ahmad ve Salha oğlu 01/01/2000 Halep doğumlu ABDULAZİZ AL FETYAN hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda 18/09/2025 tarihli 2023/249 Esas 2025/599 Karar sayılı 5237 sayılı TCK'nun 204/1, 62/1ve CMK'nun 231/5-8.maddeleri uyarınca 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği, kararın sanığa tebliğ edilemediği, Göç İdaresi Müdürlüğünden gelen yazıda da aynı adresin bildirildiği bu nedenle tebligat yapılacak başka bir adresinin bulunmadığı anlaşılmakla,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilamın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılayacağı ve bu tarihten itibaren 2 hafta yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunarak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle yapılacak başvuru ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu, istinaf yasa yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı, ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 19.11.2025