T.C. BAKIRKÖY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/18 Esas

KARAR NO : 2026/24

Davacı K.H. Tarafından davalı Eva Alya DÜNDAR, Merve Nur DÜNDAR ve Burhan TEKİRGÖL aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalılardan Burhan TEKİRGÖL'ün bildirilen adreslerine dava dilekçesinin ve gerekçeli kararın tebliği edilemediği,yapılan adres araştırmasından da sonuç alınmadığı, bu nedenle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,küçük Eva Alya DÜNDAR'ın baba ismi Cüneyt olarak görünüyor ise de biyolojik babasının Burhan TEKİRGÖL olduğuna dair açılan nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davasınında Mahkememizce verilen 16/01/2026 tarihli kararda "Davacının açtığı davada, mahkememizin görevli olmadığı anlaşılmakla; açılan davanın, HMK'nun 115/2. maddesi uyarınca aynı kanunun 114/1-(c) maddesinde belirtilen dava şartı noksanlığı nedeniyle usulden REDDİNE, mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, görevli mahkemenin Bakırköy Aile Mahkemesi OLDUĞUNA," karar verilmiş olduğundan iş bu ilanın yayınlanmasından itibaren davalılardan Burhan TEKİRGÖL'ün 22 gün içinde istinaf yoluna başvurulmaması halinde kesinleşeceği ilan olunur.