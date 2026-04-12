T.C. BAKIRKÖY 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO : 2025/467 Esas

DAVALI: 35162246560 TC kimlik numaralı SELAHATTİN DEMİR

VASİSİ: 35177246050 TC kimlik numaralı NEZAHAT AĞIN

Davacı, SEZEN SERBESOĞLU ile Davalılar, BAŞARILI TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, SELAHATTİN DEMİR ve İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma Veya Çıkarılmaya İlişkin) davası nedeniyle;

Davalı Selahattin Demir'e İzmir 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/1562 dosyası ile vasi olarak Nezahat Ağın'ın atandığı ancak vasi Nezahat Ağın'a dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilemediği, tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediğinden bu davalı vasisine dava dilekçesi, tensip zaptı, kaldırma kararı ve duruşma zabıtları ile 10/06/2026 günü saat 10:30 olan duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu doğrultuda;

Davacı vekili dava dilekçesinde; Müvekkilinin Başarı Tekstil İnşaat San. ve Tic. Ltd.Şti.'nin %100 paylı hissedarı olduğunu, müvekkili 11.09.2015 tarihinde 150.000,00 TL sermayeli davalı Başarı Tekstil İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.'ni Bakırköy 37. Noterliğinin 27771 yevmiye numaralı "Limited Şirket Pay Devri Sözleşmesi" ile payının tamamını (%100) davalı Selahattin Demir isimli şahsa 150.000,00 TL karşılığında devrettiğini, söz konusu devir ile tüm ticari defterler de davalı Selahattin Demir'e teslim edildiğini, ilgili devir sözleşmesinde davalı Selahattin Demir devir sözleşmesini genel kurul onayına ibraz ederek genel kurulun onayını alacağını onaydan sonra da Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve ilgili diğer kurumlarda kayıt ve tescil ettirmeyi sağlayacağını kabul ve beyan etmesine rağmen yaklaşık 3,5 senedir Ticaret Sicil Müdürlüğüne bu hisse devrinin tescil ve ilan işlemlerini yaptırmadığını, müvekkilinin davalıya devir sözleşmesinin gereklerini yerine getirmesini defalarca söylemesine karşın davalının bu yönde bir adım atmış olmadığını, bir süre sonra ise davalının, müvekkilinin telefonlarına bakmadığını ve adreslerinde de bulunamadığını, kendisi ile hiçbir şekilde iletişim kurulamaz hale gelindiğini, devir işleminden sonra, halen müvekkilinin davalı şirket hissedarı görünmesi sebebi ile vergi dairesi başkanlığınca defter ve belgelerin ibrazının istendiğini, ancak şirkete ait tüm defterler ve kayıtların devir sözleşmesi ile davalı Selahattin Demir'e teslim edilmiş olması sebebi ile müvekkilinin defter ve belge ibraz edemediğini, bunun üzerine müvekkilinin defter ve belge ibraz etmemesi sebebi ile VUK'a Muhalefetten yargılandığını, defterlerin diğer davalıda olması, noterde hisse devir sözleşmesi akdedilmesi ve herhangi bir kastın olmaması sebebi ile de beraatine karar verildiğini, müvekkilinin halen davalı şirkette ortak görünmesi nedeniyle hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, Vergi Usul Kanunu ve ilgili kanunlar uyarınca mali yükümlülüğünün devam ettiğini ve yine vergi müfettişlerince evrak talep edildiğini, söz konusu şirket merkezinin kapatılmış olması, diğer davalı Selahattin Demir'e hiçbir yolla ulaşılamaması ve şirketin aktif olarak çalışamaması sebebi ile müvekkilinin mağduriyet yaşadığını, her an dava açılacağı yahut vergi incelemesine gireceği kaygısı ile yaşadığını, noterden hisse devri yapılmış olmasına, tüm defterlerin davalıda bulunmasına rağmen, müvekkilin halen şirkette ortak/hissedar gözükmesi kamu kurumlarına ve üçüncü kişilere karşı sorumluluğa sebebiyet verdiğini iddia ederek,davalı firma üzerindeki müvekkiline ait bütün hisselerin, belirtilen noter hisse satış senetleri ile devir ettiğinin tespitini ve devir işleminin şirket pay defterine ve ticaret siciline kayıt ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce oluşturulan tensip zabıtları ile iş bu davada basit yargılama usulü uygulanması gerektiği ve davanın çözümlenmesine ilişkin tebligatların yapılması ve yazışmaların sağlanmasına karar verilmiştir.

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, davalı Selahattin Demir'in istinaf talebi ile yapılan istinaf incelemesi sonucunda davalının vesayet altında bulunup bulunmadığının tespit edilerek dava dilekçesi ve eklerinin usulüne uygun bir şekilde tebliğ edildikten ve davalı tarafa savunma hakkı tanınarak ve tüm deliller toplandıktan sonra karar verilmesi gerektiğini belirterek mahkemece verilen karar kaldırılmıştır.

Kaldırma kararı sonrasında mahkememizce iş bu dosyada hazırlanan tensip zaptı ve duruşma tutanaklarında ilgili yerlerden yazışmalar yapılmış ve dilekçeler teatisi aşamasının tamamlanmasına ve taraf teşkilinin sağlanmasına yönelik işlemler yapılmış en nihayetinde davalı Selahattin Demir vasisi Nezahat Ağın'a dava dilekçesi, tensip zaptı, kaldırma kararı ve duruşma zabıtları ile 10/06/2026 günü saat 10:30 olan duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yukarıda özetleri yapılan dava dilekçesi, tensip zabıtları, duruşma zabıtları, kaldırma kararları tarafınıza ilanen tebliğ olunmakla; "10/06/2026 günü saat 10:30 olan duruşma gün ve saatinde gelmeniz, duruşmaya gelmediğiniz takdirde veya kendinizi vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edilebileceğinin ihtarına" hususu ile; HMK 126, 129 maddeleri kapsamında dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren, cevap dilekçesinin HMK 127. madde gereğince 2 hafta içinde sunulması hususu ihtarı ve ön inceleme ve tahkikat duruşma gün ve saati ilanen tebliğ olunur. 26/03/2026