T.C. BAKIRKÖY 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/909 Esas

DAVALI : 1- SERDAR ARTIRAN Mahmutbey Mah No: 26 Turan Tekstil Bağcılar/ İSTANBUL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ticari Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar (İtirazın İptali) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat çıkarılmış olup, tarafınıza tebliğ yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşmasının tamamlanarak tahkikat duruşmasına geçildiğinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememiz 15/06/2026 tarihli duruşmasında;

1-Dosyada ön inceleme aşaması tamamlanmış olmakla birlikte tahkikat aşamasına geçilmesine, bu hususun duruşmaya gelmeyen davalı tarafa tebliğine ve takip eden duruşmalara da gelmediği takdirde yokluğunda tahkikat ve sözlü yargılama duruşmalarının yapılıp karar verileceğinin İHTARINA,

2-Davanın basit yargılama usulüne tabi olması nedeniyle HMK'nun 318. maddesi uyarınca taraflara delillerini sunmaları ve dilekçelerine eklemedikleri belgeleri eklemeleri konularında yeniden süre verilmesine yer olmadığına,

Duruşmanın 05/10/2026 günü saat 11:45 bırakılmasına karar verilmiş olduğu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.