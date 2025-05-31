T.C. BAKIRKÖY 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/688

DAVALI : AHMED MOHAMMED ABDULMAJİD BAMUNEF -KAYABAŞI MAHALLESİ EVLİYA ÇELEBİ CADDESİ PARK MAVERA 1. ETAP SİTESİ B01 BLOK NO:3C KAPI NO:5

Davacı , ABDULLAH FUHAID ileDavalılar , AHMED MOHAMMED ABDULMAJİD BAMUNEF, MUNEF OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Ticari Şirket (Fesih İstemli) davası nedeniyle;

Davacı dava dilekçesinde özetle; Davalı ortak aynı zamanda şirket temsilcisi Ahmed Mohammed Abdulmajid Bamunef'e ulaşılamaması, şirket merkezinin kapatılmış olması, şirketin faaliyetlerine devam etmemesi, şirket amacının ortadan kalkması ve ortaklığa devamın müvekkilden beklenemeyecek bir hal alması nedenleri ile; öncelikle ivedi olarak hem davacı müvekkilin hem de iyiniyetli üçüncü kişilerin zarar görmemesi adına ihtiyati tedbir kararı verilerek, davalı şirketin aktif ve pasif mal varlığının sorgulanarak mallar üzerine ihtiyati tedbir ve davalıdır şerhi konulmasını,davalı diğer ortak Ahmed Mohammed Abdulmajid Bamunef'in davalı şirketteki yönetim hakkının ve temsil yetkilerinin durdurulmasına/daraltılmasına, telafisi güç zararların meydana gelmemesi ve şirket hak ve yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için yargılama süresince davacı ortak Abdullah Fuhaid temsilci olarakatanmasına karar verilmesini, Diğer ortak davalı Ahmed Mohammed Abdulmajid Bamunef, şirket ana sözleşmesine ve TTK Limited Şirket ortaklarına yüklediği yükümlülüklere aykırı davrandığını, davalı ortak TTK md. 230 Rekabet Yasağı, TTK md. 231 Aykırı Hareket maddelerini ihlal ettiğini ortaklığın devamının müvekkilden beklenemeyecek hal alması nedeni ile TTK md. 638 kapsamında davacı Abdullah Fuhaidortaklıktan çıkarılmasını, Diğer ortak davalı Ahmed Mohammed Abdulmajid Bamunef, şirket ana sözleşmesine ve TTK Limited Şirket ortaklarına yüklediği yükümlülüklere aykırı davrandığını, davalı ortak TTK md. 230 Rekabet Yasağı, TTK md. 231 Aykırı Hareket maddelerini ihlal ettiğinden şirket ana sözleşmesinde yazılı şirket adresinin davacı ortak müvekkilin bilgisi dahi olmadan boşaltılması/terki, şirketin işlerinin tatil edilmesini, şirket amacının yerine getirilmemesini, getirilme ihtimalinin de kalmaması ve şirket temsilcisine ulaşılamaması nedenleri ileTTK 636/3 uyarınca şirketin feshini,Müvekkil ortağınesas sermaye payına düşen miktarının gerçek değerine uyan ayrılma akçesi, pay bedeli ve kar payının TTK md. 612 ve kıyasen TTK md. 257 uyarınca ticari reeskont avans faizi ile tahsilini, yargılama giderlerinin davalı yana tahmili ile vekalet ücretine hükmedilmesini vekalet arz ve talep etmişlerdirAncak Kayabaşı Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi Park Mavera 1. Etap Sitesi B01 Blok No:3c Kapı No:5olduğu belirtilen davalı Ahmed Mohammed Abdulmajid Bamunef'nin tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediğinden bu davalıya dava dilekçesi ve "18/09/2025 saat 10:05 olan duruşma gün ve saatinde gelmeniz, duruşmaya gelmediğiniz takdirde veya kendinizi vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edilebileceğinin ihtarına" ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar gereğince HMK 126, 129 maddeleri kapsamında dava dilekçesinin tebliğinden itibaren, cevap dilekçesininHMK 127. madde gereğince 2 hafta içinde sunulmasıhususu ihtarı ve ön inceleme duruşma gün ve saatiilanen tebliğ olunur.17/04/2025