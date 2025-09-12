T.C. BAKIRKÖY 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/575 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Mardin ili, Savur İlçesi, Pınardere Mah/Köyü, C:34 H:79, Bsn: 55' da nüfusa kayıtlı Suleyman ve Fatımı evladı 01/01/1962 doğumlu 30845196972 T.C. Kimlik numaralı Ahmet Yavuz'un 2005 yılında İstanbul'a gitmek için evden ayrıldığı, bu tarihten itibaren kendisinden haber alınamadığından bahisle gaiplik davası açılmış olmakla; TMK'nun 33/2 maddesi uyarınca gaipliğe talep edilen Ahmet Yavuz hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bakırköy 6. Sulh Hukuk Mahkemesi 2025/575 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri 2. Kez ilanen duyurulur. 14.08.2025