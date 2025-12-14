T.C. BAKIRKÖY 7. AİLE MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 7. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/861 Esas

DAVALI : SHIRIN FETİN AHMED BİLGİN- Kartaltepe Mahallesi Cami Yanı Sokak No:12/6Bakırköy/ İSTANBUL

Davacı AHMET BİLGİN tarafından davalı SHIRIN FETİN AHMED BİLGİN aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında; Davalıya tebligatın yapılamaması üzerine dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine,ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren HMK 122 maddesi gereğince 2 hafta içinde davaya cevap verebileceği ve cevap dilekçesinde HMK 318 maddesi gereğince tüm delillerini açıkça hangi vakıanın delil olduğunu da belirterek bildirmek suretiyle elinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar içinde elinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermek zorunluluğu olduğu, süresi içinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı ve aleyhine yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davacının muvaffakatı olmaksızın iddiasını genişletebileceği veya değiştirebileceği, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.