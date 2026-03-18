T.C.BAKIRKÖY 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/880 Esas 27/02/2026

DAVALI : TASFİYE HALİNDE S.S.ALTINYILDIZ MENSUCAT İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALILAR KONUT YAPI KOOP.

TASFİYE MEMURLARI :

1- EMİN KESKİN

2- ŞÜKRÜ DEVRİMÖZ

3- SÜLEYMAN ÇELİK

Davacılar AKİLE ORUÇ, EMİNE ARDIÇ, GÜLER YILMAZ, HATİCE KARADEMİR, HAVA KARA, HİLAL AYDIN, MEHMET YARADILMIŞ, TÜRKAN KÜÇÜKKARAHAN ile Davalı , TASFİYE HALİNDE S.S.ALTINYILDIZ MENSUCAT İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALILAR KONUT YAPI KOOP. arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasında yapılan tasfiye memurları Emin Keskin, Şükrü Devrimöz Ve Süleyman Çelik'e duruşma günü ve saatini bildirir tebligatların tebliğ edilemediği gibi tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi de tespit edilemediğinden 26/02/2026 tarihli duruşma zaptı ile 04/02/2026 tarihli bilirkişi raporunun Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla:

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında alınan bilirkişi heyeti tarafından sunulan; " Davacıların murisi MUSTAFA KARADEMİR ‘in, davalı kooperatifin ortağı olduğu, Davacıların tapu iptal ve tescili talebinde bulunabileceği, Keşif tarihinde dava konusu taşınmazın bulunduğu bölgede emlak hizmeti veren firmalardan alınan bilgiler ve pazara satılmak ve kiraya verilmek üzere sunulmuş olan taşınmazlar incelendiğinde taşınmazların, cephesi ve fiziki nitelikleri vb. farklılıkları göz önünde bulundurulduğunda satılmak üzere Pazar çıkarıldıkları taşınmazların konumuna ve özelliklerine birebir uyan bir emsal bulunmamakla birlikte, halihazırda fiziki özellikleri ve konumu benzer özellikli emsaller incelenmiş olup, davaya konu taşınmazın konumu ve pazara çıkarılan bedellerin nakde dönüşte pazarlık payları da göz önünde bulundurularak; Dava konusu; İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, 9952 parsel sayılı 2.069,00 m2yüzölçümlü ‘’ Bahçeli Kargir Apartman’’ ana taşınmaz nitelikli 1/60 arsa paylı 25. Blok Zemin Kat 2 nolu mesken vasıflı taşınmazın değerinin; Dava Tarihi olan 02.08.2023 tarihi itibari ile 2.100.000,00-TL olacağı yönündeki kaanatini bildirir"04/02/2026 tarihli raporun tebliği ile yeni duruşma günü 24/09/2026 günü saat 10.35 e bırakıldığı, Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla:

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren HMK 281/1 maddesi gereğince İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE İÇERİSİNDE rapora karşı beyanlarınızı mahkememize sunmanız aksi takdirde bilirkişi raporuna karşı itirazdan vazgeçmiş sayılacağınız hususu, bilirkişi tarafından sunulan 04/02/2026 tarihli raporunun TASFİYE HALİNDE S.S.ALTINYILDIZ MENSUCAT İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALILAR KONUT YAPI KOOP.'NE atanan tasfiye memurları Emin Keskin, Şükrü Devrimöz Ve Süleyman Çelik'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.27/02/2026