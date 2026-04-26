T.C. BAKIRKÖY 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2023/5
KARAR NO : 2023/265
Davacı MUSTAFA ÇOLAK mirasçılarının davalılar aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılamasında,
Davalılar Salih Sukut, Lale Agdaş, Ramazan Şensaltık, Muzaffer Erdoğan, Cuma Çakır, İbrahim Çağlayan, Hasbi Keleş ve Mustafa Uçar'ın bilinen tüm adreslerine tebligat yapılamaması nedeniyle Yargıtay ilamının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;
Davacılar vekilinin mahkememiz kararını temyizi üzerine Yargıtay 7.HD.nin 26.02.2025 tarih, 2024/4662 E., 2025/1102 K.sayılı kararıyla "davacılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine, Mahkeme kararının hüküm fıkrasının "4" numaralı bendinin hükümden çıkartılması suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA" karar verildiği, işbu tebliğin ilandan itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı hususu,
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 22.01.2026