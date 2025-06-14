T.C. BAKIRKÖY 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2024/671 Esas

KARAR NO : 2025/226

Mahkememize ait yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/04/2025 tarihli sanık Bilal ALTOĞ' un TCK 158/1-f-son maddesi gereğince 1 Yıl 8 Ay Hapis ve 440 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, CMK' nun 231/5 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına dair, kararın tebliğinden itibaren iki haftaiçerisinde istinaf yolu açık olarak verilen gerekçeli kararaait dava dosyasında; Hasip ve Gülnaz oğlu, 11/12/2002 Konak doğumlu, Sanık Bilal ALTOĞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra Sanık Bilal ALTOĞ'a tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.06.2025