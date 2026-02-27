T.C. BAKIRKÖY 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS : 2025/373

​DAVALI : UFUK ÖZBAŞ (TCKN:20833864846)

Musa ve Melek oğlu, 07/11/1994 doğumlu, Hınıs/Erzurum nüfusuna kayıtlı.

​Davacı Gsd Varlık Yönetim A.Ş ile davalılar Ahmet Özbaş, Ufuk Özbaş, Ahmet Özbaş Özbashop arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali davası nedeniyle;

Kolluk marifetiyle yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve mernis adresi de boş olan davalı Ufuk Özbaş'a, dava dilekçesinin ıslahı dilekçesi ile ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davacı vekili 27/10/2025 tarihli ıslah dilekçesi ile; dava dilekçesinde belirtilen dava değerini 2.028.706,26-TL olarak ıslah ettiklerini belirterek bu miktar üzerinden ihtiyati haciz ve alacağın tahsilini talep etmiştir. İşbu ıslah dilekçesine karşı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde cevap verilebileceği;

Mahkememizce ön inceleme duruşmasının 21/05/2026 günü saat 10:30'da yapılmasına karar verilmiş olup;

HMK 139.maddesi uyarınca; belirlenen gün ve saatte duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde tarafların hiçbirinin katılmaması veya davayı takip etmemesi durumunda davanın HMK 150/1. md. uyarınca işlemden kaldırılacağı, karşı taraf davayı takip ettirdiği taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı, sulh için gerekli hazırlığın yapılması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE İÇİNDE tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde O DELİLE DAYANMAKTAN VAZGEÇMİŞ SAYILACAKLARINA karar verileceği davalı Ufuk Özbaş'a ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

​İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.