T.C. BAKIRKÖY 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/419

DAVALILAR : SEVİM KIZILAY ve HAKAN ULUSOY

Davacı Nihat Uçar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil (Taşkın Bina Yapımı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Tahkikat duruşmasının 30/06/2026 günü saat 14:00'da yapılmasına karar verilmiş olup,

HMK'nın 147.maddesi uyarınca "Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği durumda sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilemeyeceği ve 150.madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği" hususu İLANEN TEBLİĞ VE İHTAR OLUNUR.

Mahkememize sunulan 14/04/2026 tarihli bilirkişi raporunda; Müteahhit ile arsa sahibi arasındaki sözleşmede 6 kat planlanmasına rağmen proje ve ruhsata aykırı olarak ilave 1 kat inşa edildiği, projeye aykırı inşa edilen ve davaya konu olan 3 bağımsız bölüm için tapu kaydı bulunmadığı, mevcut yapının kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yeni yapının inşa edildiği ve kat irtifakı tesisi aşamasına gelindiği, davacının eski ve yeni projede hissesinin bulunmadığı, eski yapıda bulunan ve davaya konu olan projeye aykırı dairelerin arsa payının düzenlenmesine ilişkin takdirin mahkemeye ait olduğu, söz konusu 3 bağımsız bölümün 08.11.2024 dava tarihi itibarıyla yaklaşık yapım bedelinin 3.456.000,00-TL olabileceği bildirilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu İLANEN TEBLİĞ VE İHTAR OLUNUR.